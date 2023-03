Como um apaixonado por tecnologia e engenharia, sempre busquei soluções criativas para problemas complexos. Por isso, quero compartilhar com vocês uma ideia que desenvolvi: o sistema de endereçamento cúbico, ou cubicpostcode.

O cubicpostcode é uma forma simples e eficiente de localização de endereços que pode ser utilizada em qualquer lugar do mundo. Em vez de utilizar códigos postais ou coordenadas de GPS, que podem ser complicados e confusos, o cubicpostcode utiliza uma matriz imaginária de cubos, cada um com um metro cúbico, para identificar qualquer localidade.

Para estimar a quantidade de cubos necessários para representar todas as localidades do planeta, fiz alguns cálculos e cheguei a um número surpreendente: 441 trilhões de cubos em cada camada, com 21 milhões de camadas verticais e 21 milhões de camadas horizontais assim como o cubo mágico de Rubik tem 3 camadas verticais e três camadas verticais. É um número enorme, totalizando 9.261 sextilhões mas com um sistema simples de numeração, cada cubo pode ser identificado por um número de 22 dígitos.

A numeração dos cubos é baseada em uma sequência em espiral, partindo do centro da Terra e seguindo em direção à superfície. Essa sequência é dividida em 21 camadas milhões verticais e 21 milhões camadas horizontais, formando uma espécie de cebola gigante para ser fatiada na vertical e também na horizontal. A ideia é que cada cubo seja como uma fatia dessa cebola, perfeitamente alinhada com o eixo imaginário e o meridiano de Greenwich e numerada para identificar sua posição.

Uma das grandes vantagens do cubicpostcode é sua simplicidade. Ao invés de memorizar códigos postais ou coordenadas de GPS com graus e pontos cardeais, basta lembrar do número de 22 dígitos para localizar qualquer endereço. Além disso, o sistema pode ser facilmente integrado a aplicativos de mapas e outros softwares de localização.

Outra grande vantagem é sua precisão. Enquanto os códigos postais e as coordenadas de GPS podem ter variações de até vários metros, o cubicpostcode é capaz de identificar com precisão a localização de qualquer objeto ou pessoa em um cubo de um metro cúbico devido a monumentos que podem transmitir localização exacta a quem passa.

Mas a maior vantagem do cubicpostcode é sua universalidade. Ao contrário de sistemas baseados em códigos postais ou coordenadas de GPS, que variam de país para país, o cubicpostcode pode ser utilizado em qualquer lugar do mundo ou mesmo debaixo da terra e do mar, sem necessidade de adaptações locais.

Imaginem o potencial de uma solução como essa para melhorar a logística, a navegação e a comunicação em todo o mundo. Com o cubicpostcode, seria possível localizar qualquer objeto ou pessoa em qualquer lugar do planeta com facilidade e precisão, melhorando a eficiência dos serviços de entrega, transporte, emergência e muitos outros.

O cubicpostcode também pode ter aplicações em áreas como urbanismo e planejamento urbano. Com um sistema de endereçamento tão preciso, seria possível mapear com exatidão a localização de construções, ruas e serviços públicos, ajudando a melhorar o planejamento e a organização das cidades.

Mas para que o cubicpostcode se torne uma realidade global, é preciso que seja adotado por governos, empresas e organizações em todo o mundo. É preciso investir em tecnologia e infraestrutura para implementar o sistema e educar a população sobre seu uso.

Eu acredito no potencial revolucionário do cubicpostcode e estou a trabalhar nisso. Precisamos que entidades como a Via Verde, Turismo de Portugal e LNEC reconheçam esta inovação tão importante para engenheiros, cientistas e arquitectos.

#ChatGPT / Daniel Alexandre