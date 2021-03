Cruz Vermelha confirma mais portugueses sem abrigo no Luxemburgo

André Soares, diretor do serviço de apoio aos sem-abrigo da Cruz Vermelha no Luxemburgo, confirmou esta semana o aumento de portugueses a viver nas ruas do grão-ducado devido à crise provocada pela pandemia.

“Há portugueses e pessoas de origens lusófonas, como cabo-verdianos, guineenses e brasileiros em situação de sem-abrigo”, afirmou André Soares à RDP Internacional.

O responsável da Cruz Vermelha confirmou ainda que é cada vez mais difícil haver estatísticas, uma vez que “o Luxemburgo é um país muito atrativo, com cada vez mais entradas e saídas. As pessoas tentam dar um novo rumo às suas vidas mas as coisas nem sempre correm bem”.