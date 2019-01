Cronista Pedro Guimarães estreia-se na ficção

Pedro Guimarães, cronista do BOM DIA, estreia-se na ficção com o livro “Diário de um Morto”, cuja chegada às bancas está prevista para março.

Natural da Maia, mas residente desde muito novo em Coimbra, Pedro Guimarães é comerciante, cronista do “BOM DIA” e publica frequentemente no Facebook, para além de ter ganho um prémio de Revelação no Twitter, e ter alimentado um blogue, durante anos a fio, com mais de 5.000 visitas diárias.

O livro “Diário de um Morto” foi originalmente pensado para a morte de um vizinho, mas depois de diversas recusas, o autor resolveu ensaiar a sua própria morte literária. Em pouco mais de 200 páginas, relata o dia da sua morte, o velório e o funeral, desenhando episódios de forma muito humorística sobre a sua vida e sobre a morte.

O motivo para ter escrito a obra é simples, “escrevi o livro porque já não os podia aturar”, afirma Pedro Guimarães referindo-se aos amigos e familiares que insistiam para que ele publicasse algo em papel. Todavia, frisa que desta história, o menos importante não é a morte, mas sim a vida.

O livro, com apresentação prevista para março deste ano, estará disponível em Portugal na FNAC, Bertrand e E.Leclerc, mas também em quatro livrarias no Brasil, bem como, em sites especializados de venda on-line. O preço será de 14 Euros em Portugal e restante mercado da zona Euro e 47 Reais no Brasil.