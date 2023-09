Crónica de um Balão de Falas

Sou um Balão de Falas. Durante muito tempo trabalhei na banda desenhada. Mais do que dinheiro, conheci muitos heróis, reis e vilões, mas também muita gente normal que recorria a mim para comunicar. Era tão feliz!

Mas com os tempos vieram mudanças, e os garotos agora preferem videos e a banda desenhada aos poucos vai definhando, mas a esperança é a última a morrer.

Mudei de emprego e passei a participar em festas de crianças. Na verdade, eu gosto de trabalhar com crianças, são muito divertidas.

Apesar de tudo, na última festa, escreveram em mim a frase “Sei que sou lindo, mas hoje eu tô de parabéns”. A frase é um bocado estupida, mas desde que me paguem, por mim está muito bem.

O que eu não contava, era que depois da festa, me abandonassem numa rua cheia de transito. Cem vezes fui atropelado e cem vezes sobrevivi. Abandonado à mercê do destino.

Até que um homem me encontrou, me resgatou e me adoptou. Está tão feliz que partilha imensas fotos comigo, como é o caso desta foto que partilho convosco.

Fiquei tambem eu feliz por voltar a ser útil, mas tenho uma dúvida: Sobrevivi a tanto, mas não sei se vou sobreviver ao gajo.

Pedro Guimarães