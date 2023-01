Croácia junta-se ao Espaço Schengen e ao euro

2023 é o ano em que a Croácia se torna no vigésimo país a usar o euro como moeda. O país da ex-Jugoslávia, na União Europeia desde 2013, passa também a pertencer ao Espaço Schengen.

Os primeiros euros foram levantados, à meia-noite em ponto, pelo ministro das Finanças Marko Primorac e pelo governador do Banco da Croácia, Boris Vujčić.

Para os analistas, a adoção do euro é benéfica para a economia do país e vai permitir-lhe resguardar-se numa altura de inflação galopante, sob fundo da guerra na Ucrânia.

Mesmo se as opiniões estão divididas, a maioria apoia este passo da Croácia. Há até quem o compare com a independência do país, há 31 anos, no seguimento da guerra que ditou o rompimento com a Jugoslávia.

Com a entrada no espaço Schengen, desaparecem os controlos nas fronteiras com os outros Estados-membros da União Europeia, logo uma maior facilidade em viajar para o país. Espera-se que este passo traga benefícios para o turismo da Croácia, um setor-chave que representa 20% do PIB do país.