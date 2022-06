Croácia adota o euro a partir do próximo ano

A Comissão Europeia concluiu que a Croácia está pronta para adotar o euro no início do próximo ano. Passam a ser 20 os estados-membros da UE a aderir à moeda única.

De acordo o Relatório de Convergência de 2022, apenas a Croácia dos sete Estados-Membros que não pertence à Zona Euro está em condições de aderir. A Suécia e a Bulgária cumprem três dos critérios necessários à adesão, e a República Checa cumpre dois deles.

De realçar que a Dinamarca é o único Estado-Membro que não está na Zona Euro nem legalmente comprometido a aderir, dado um acordo de exclusão na negociação do tratado de Maastricht.

De entre os critérios de adesão está em avaliação a estabilidade de preços, as finanças públicas, a taxa de câmbio e a taxa de juro a longo prazo.

Segundo a Comissão Europeia, “o relatório conclui que a Croácia cumpre os quatro critérios de convergência nominal e a sua legislação é totalmente compatível com os requisitos do Tratado e dos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais/BCE”.

As próximas decisões passam pelo Conselho Europeu, que vai tomar as decisões sobre a adoção croata na primeira quinzena de julho. O processo passa também pelo Eurogrupo, com pareceres do Parlamento Europeu e do Banco Central Europeu.