Criticam CR7? Ele responde com três golos

Aos 10, 24 e 32 minutos, assim foram os golos do hat-trick de Cristiano Ronaldo no Cagliari-Juventus: de cabeça, com o pé direito e com o pé esquerdo.

O hat-trick perfeito de Ronaldo após uma semana em que o seu desempenho na Juve foi questionado e surgiram notícias no sentido da porta de saída.

Depois de mais uma eliminação precoce na fase a eliminar da Champions com o FC Porto, os ecos do falhanço europeu que motivaria uma refundação do atual projeto desportivo da Juve ecoaram pela imprensa transalpina, os elogios começaram a chegar de todos os lados.

E se a continuidade do português na formação bianconeri foi colocada em causa, não só pela componente desportiva mas também por uma perspetiva financeira, os candidatos a resgatarem o capitão da seleção portuguesa começam a fazer as primeiras aproximações.

Da parte de Ronaldo, a “resposta” a chegou este sábado, através de uma mensagem colocada na sua página oficial do Instagram. “Mais importante do que o número de vezes que caímos na vida, é a rapidez e a força com que recuperamos. Os verdadeiros campeões nunca cedem! O nosso foco já está no Cagliari, na luta da Serie A, na final da Taça de Itália e em tudo o que ainda podemos alcançar nesta época. É verdade que o passado pertence aos museus (e quem melhor para dizê-lo!), mas, felizmente, o futebol tem memória… e eu também! A história não pode ser apagada, é escrita todos os dias com resiliência, espírito de equipa, persistência e muito trabalho árduo. E aqueles que não compreendem isto, nunca alcançarão a glória e o sucesso”, atirou.