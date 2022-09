Cristina Godinho Trio no Luxemburgo

A Embaixada de Portugal e o Camões – Centro Cultural Português Luxemburgo, m colaboração com o Kinneksbond, Centro Cultural de Mamer, apresentam um concerto de fado do Cristina Godinho Trio, que terá lugar, na sexta-feira, dia 16 de setembro, pelas 19:30, naquela sala do Luxemburgo.

“No Luxemburgo, o fado – género musical cheio de nostalgia e saudade – é bem conhecido. Para iniciar a nossa temporada convidamo-lo para uma noite quente e íntima com Cristina Godinho, uma doce voz de Lisboa”, lê-se em comunicado enviado ao BOM DIA.

Acompanhada por João Godinho na guitarra portuguesa e Paulo Levi na viola de fado, a cantora irá interpretar fados tradicionais “com simplicidade e paixão”.