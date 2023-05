Cristina Clara dá concerto de fado no Luxemburgo

Cristina Clara nasceu no Minho, em Vila Nova de Famalicão. Cresceu entre as canções tradicionais que a mãe lhe cantava e as longas matinés a equilibrar uma moeda de dois e quinhentos no gira-discos da família. Cedo se revelou amante de poesia e das artes performativas.

Em 2005 licenciou-se em Enfermagem no Porto e mudou-se para Lisboa. Na capital dividia o seu tempo entre a enfermagem, o Grupo de Teatro de Letras e as aulas de Voz e Interpretação Teatral.

Em 2008 fez parte do elenco d’ “O Canto da Rosa” de Ana Sofia Paiva uma peça de teatro musical onde vestiu a pele de uma jovem cantadeira. Surgiu nessa altura o convite para cantar no Café Luso no Bairro Alto, onde se estreou como fadista.

Cristina Clara ficou então absolutamente fascinada pelo ambiente quase ritualístico das casas de fado, pelas suas estórias e pelo protagonismo dado à palavra neste género musical.

