Cristina Branco atua em Itália

A cantora Cristina Branco, a celebrar 25 anos de carreira, atua quinta-feira no teatro romano de Nora, em Pula, na ilha italiana da Sardenha.

Este espetáculo é mais uma etapa da digressão iniciada em 21 de abril último, na Concertzaal, em Tilburgo, nos Países Baixos, e que já levou a cantora a mais de 40 palcos europeus.

Cristina Branco é acompanhada pelos músicos Bernardo Moreira (contrabaixo), Bernardo Couto (guitarra portuguesa) e Luís Figueiredo (piano) e, em palco, apresenta o seu mais recente álbum, “Eva” (2020).

No dia 1 de outubro, Dia Mundial da Música, a criadora de “Não há só Tangos em Paris” sobe ao palco do Teatro Gil Vicente, em Barcelos. No dia 2 de novembro, atua no Kultur im Podium, em Düdingen, na Suíça, seguindo para Viena onde canta, no dia 5, na Konzerthaus, estando já previsto, em janeiro do próximo ano, atuar no Festival de Amiens, em França, no dia 5.

A artista passou também em cinco cidades alemãs entre junho e agosto.

Cristina Branco, já com 17 álbuns editados, desde “Cristina Branco in Holland” (1997), foi distinguida em 2007 com um Prémio Amália Rodrigues/Internacional.

