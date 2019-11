Cristianos Ronaldos da música (en)cantaram Bruxelas em português

“Estava nervosa mas o público foi muito simpático”, disse uma das jovens artistas que participou no concerto Canta Poema organizado pelo BOM DIA em Bruxelas este sábado, em parceria com a escola de música Luso Academy e a livraria La Petite Portugaise.

“Ainda não toquei nenhuma vez em público no Luxemburgo onde vivo, mas já fiz uma internacionalização”, explicou outro jovem aluno da academia, explicando que “como para o Cristiano Ronaldo o mais importante são as internacionalizações”.

O concerto que este sábado uma vintena de jovens artistas da Luso Academy deram para mais de 250 pessoas no instituto Jean-Baptiste de La Salle, no coração de Bruxelas, integra um projeto lançado pelo BOM DIA e que conta com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através de um projeto de cofinanciamento da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades.

O projeto Canta Poema, alicerçado na parceria com a escola de música Luso Academy, assenta na interligação de duas expressões artísticas: a poesia infanto-juvenil e a música, em português. Os alunos da escola que funciona no Luxemburgo e em Londres compuseram temas musicais para poemas portuguesas e este sábado apresentarem esse repertório a um vasto público português e não só. Parte do repertório já foi apresentado no Luxemburgo, estando previsto pelo menos mais um concerto em Düsseldorf, na Alemanha.

O BOM DIA tem, ao longo dos seus 18 anos, enquanto primeiro jornal em linha da diáspora, assumido como missão a promoção, valorização e disseminação da língua e da cultura portuguesas no seio das comunidades, e por isso avançamos com este projeto, que terá como produto final um documentário sobre a iniciativa.

#cantapoema #portugalpositivo