Cristiano Ronaldo voltou aos relvados devastador

Cristiano Ronaldo passou três semanas afastado dos relvados após testar positivo à covid-19 e este domingo voltou em grande nível ao ser decisivo no triunfo da Juventus (1-4) frente ao Spezia.

O português começou no banco, mas Pirlo lançou-o no arranque da 2.ª parte com o jogo empatado a um golo e CR7 fez o que melhor sabe: marcar e decidir.

O craque só precisou de três minutos em campo para balançar as redes e colocar a Vechia Signora em vantagem. Mas não ficou por aí.

Aos 76 minutos, Ronaldo cobrou um penálti e, com um gesto à Panenka, bisou na partida e sentenciou o resultado final.

Mais uma exibição soberba do astro português a merecer elogios da imprensa italiana que lhe chamaram “devastador”.