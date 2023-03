“Cristiano Ronaldo será sempre uma lenda do United”

“Cristiano Ronaldo conseguiu o que queria e, para mim, será sempre uma lenda do Manchester United”, afirma Wayne Rooney, antigo internacional britânico, a respeito do capitão da seleção portuguesa que, no último mercado, se desvinculou dos red devils e assinou, mais tarde, pelo Al-Nassr.

Referindo-se ao adeus conturbado de CR7 a Old Trafford, o artilheiro, que também jogou com o madeirense, admitiu sentir que este último episódio não beliscou a lenda construída aquando da primeira passagem pela Premier League, entre 2003 e 2009.

“Suponho que ele conseguiu o que queria. Para o Manchester United, foi importante seguir em frente o mais rápido possível e focar-se apenas no grupo de jogadores que queriam lá estar”, avançou Rooney à CNN.