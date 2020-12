Cristiano Ronaldo recebeu prémio Golden Foot

Cristiano Ronaldo recebeu este domingo o prémio Golden Foot de 2020, de melhor jogador de futebol com pelo menos 28 anos.

Um dia depois de mais uma grande exibição com a camisola da Juventus, com um bis diante do Parma, CR7 recebe um galardão inédito para juntar ao vasto palmarés individual.

O craque português da Juventus superou Lionel Messi, Robert Lewandowski e Mohamed Salah na votação do público para uma distinção atribuída apenas a jogadores com pelo menos 28 anos e que só pode ser ganha uma vez. Giorgio Chiellini, Neymar, Sergio Ramos, Sergio Aguero, Gerard Pique e Arturo Vidal foram os outros nomeados ao prémio.

O português sucede a Luka Modric, como já se sabia, e mostrou-se muito satisfeito com a distinção.

«Receber este prémio é uma honra. Fico feliz por estar ao lado de outros grandes campeões e agradeço a todos os que votaram em mim. Farei sempre o meu melhor para jogar bem e marcar golos», disse, em declarações reproduzidas pelo site da Juventus.