Cristiano Ronaldo: Pelé é uma inspiração para milhões

“Os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento”, declara Cristiano Ronaldo nas redes sociais na sequência da morte do futebolista brasileiro.

CR7 considera que “um mero “adeus” ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol.

Pele será “uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhámos, mesmo à distância”, afirma o internacional português.

Cristiano Ronaldo despede-se com um voto: “Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descansa em paz, Rei Pelé. “