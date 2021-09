Cristiano Ronaldo marca golo decisivo em dia de mais um recorde

O craque português marcou, esta quarta-feira, nos descontos e deu o triunfo (2-1) ao Manchester United diante do Villarreal, para a segunda jornada da Liga dos Campeões.

Era uma noite especial para Cristiano Ronaldo – o craque português tornou-se, esta quarta-feira, o jogador da história com mais jogos disputados na Liga dos Campeões – e o camisola sete voltou a deixar marca, tendo sido decisivo no triunfo do Manchester United, em Old Trafford, diante do Villarreal de Espanha.

Num jogo que juntou os dois finalistas da Liga Europa da época passada, o encontro começou por sorrir aos espanhóis, que inauguraram o marcador por Paco Alcácer, na segunda parte, com um remate no coração da área. Os “red devils” reagiram e chegaram ao empate graças a um golaço de Alex Telles, na sequência de um canto estudado.

