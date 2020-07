Cristiano Ronaldo marca golaço e desabafa sobre Dybala

Cristiano Ronaldo foi uma das figuras da vitória da Juventus no dérbi com o Torino. O avançado português marcou um belíssimo golo de livre, o primeiro com a camisola da vecchia signora, e no final deixou um desabafo a Maurizio Sarri.

«Não sabia que era algo que o estava incomodar, mas no final do jogo chegou-se ao pé de mim e disse-me: ‘Até que enfim!», revelou o técnico na conferência de imprensa.

Com Dybala também em destaque, Sarri explicou o conselho que deu ao jogador argentino. «Nunca tive qualquer dúvida quanto à qualidade dele, mas tenho noção que teve pouca sorte esta época. Agora está a melhorar, sobretudo depois de o convencer que precisa de jogar mais perto de Ronaldo e não recuar tanto para vir buscar a bola», concluiu.