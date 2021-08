Cristiano Ronaldo manda calar os autores de boatos

“Menos conversa e mais ação, esse tem sido meu lema desde o início da minha carreira. No entanto, tendo em vista tudo o que foi dito e escrito recentemente, tenho que expor a minha posição”, escreve o internacional português nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo acha que os boatos que estão a correr são “desrespeito por mim como homem e como jogador”, e considerada frívola a forma como o seu futuro é divulgado nos media: “é um desrespeito a todos os clubes envolvidos nestes boatos, bem como aos seus jogadores e staff”.

CR7 refere-se nomeadamente à sua passagem por Espanha. “A minha história no Real Madrid foi escrita. Foi gravada. Em palavras e números, em troféus e títulos, em discos e em manchetes. Está no Museu do Estádio Santiago Bernabéu e também na mente de todos os torcedores do clube”, afirma o jogador que recorda os nove anos em que teve “uma relação de profundo carinho e respeito pela afición merengue, um carinho e respeito que mantenho até hoje, e que sempre guardarei com carinho”.

“Além deste episódio mais recente na Espanha, tem havido notícias e histórias frequentes que me associam a vários clubes de muitas ligas diferentes, sem que ninguém se preocupe em tentar descobrir a verdade”, considera Cristiano Ronaldo, que explica a razão que o levou a sair do silêncio: “não posso permitir que as pessoas continuem brincando com meu nome. Continuo focado na minha carreira e no meu trabalho, comprometido e preparado para todos os desafios que tenho que enfrentar. Todo o resto? Todo o resto é apenas conversa.😉”.