Cristiano Ronaldo já é o melhor marcador da história

Depois do hat-trick assinalado frente ao Cagliari, num jogo a contar para a Serie A, Cristiano Ronaldo fez questão de anunciar a quebra do recorde de golos de Pelé, sagrando-se assim o melhor marcador de sempre do futebol mundial.

“Ao atingir o golo 770 na minha carreira profissional, as minhas primeiras palavras vão diretamente para Pelé. Não há jogador no mundo que não tenha crescido a ouvir história sobre os seus jogos, os seus golos e as suas conquistas. Eu não sou exceção. Por essa razão, encho-me de felicidade e orgulho ao reconhecer o objetivo que me colocou no topo da lista dos melhores marcadores da história, superando o recorde de Pelé, algo que nunca poderia ter sonhado quando era uma criança na Madeira”.

No mesmo texto, o craque da Juventus e capitão da seleção portuguesa deixou um especial agradecimento à família e a todos os que acompanharam o seu percurso. Para finalizar, ao seu estilo, CR7 mostrou-se ainda ansioso pelas próximas conquistas.

