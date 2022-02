Cristiano Ronaldo faz 37 anos em dia de ressaca para o United

CR7 nasceu no dia 5 de fevereiro de 1985, continuando em grande forma aos 37 anos, atuando sempre ao mais alto nível.

Cristiano Ronaldo celebra este sábado 37 anos, no dia seguinte a um jogo muito complicado para o seu clube, o Manchester United.

A equipa foi eliminada da Taça de Inglaterra pelo Middlesbrough, da 2ª divisão, por 8 a 7 nos penâltis, após um empate a uma bola no tempo regulamentar. Registaram-se 30 remates de um lado. Seis do outro. Mas foi o Middlesbrough, que menos rematou, quem saiu vencedor de Old Trafford e carimbou o bilhete para os ‘oitavos’ da Taça da Inglaterra.

Mas o United não se pode queixar tanto da falta de sorte, mas sim da própria pontaria. Ronaldo e Bruno Fernandes combinaram bem em alguns momentos, mas desperdiçaram chances preciosas num duelo eliminatório. CR7, inclusive, falhou um penálti.

Depois de uma primeira parte dominadora dos red devils, em que o 1-0 parecia pouco, os forasteiros surpreenderam com um golo contra a corrente, anotado por Crooks aos 64′. Depois disso, o panorama mudou. Principalmente nos minutos finais e no prolongamento, com o jogo a ser disputado predominantemente no campo de ataque do United, faltou discernimento à formação de Rangnick.

Sancho, o autor do golo e um dos mais influentes em campo, saiu com dores no final. Os penáltis decidiram o encontro e Elanga desperdiçou a última cobrança, depois de 15 acertos consecutivos.