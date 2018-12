Cristiano Ronaldo entre os recordistas de “likes” no Instagram

Entre as 10 publicações com mais ‘gostos’ no Instagram em 2018, a lista integra o nome do internacional português Cristiano Ronaldo duas vezes.

CR7 aparece tanto em 10.º lugar da lista, com 11,3 milhões de likes, quando posou numa fotografia ao lado de Georgina Rodrigues numa das suas casas de férias, como em sexto lugar, com 12,3 milhões de ‘gostos’ quando anunciou a sua saída do Real Madrid e a transferência para a Juventus.

A empresária e estrela de televisão norte-americana Kylie Jenner é quem integra a lista mais vezes, surgindo cinco vezes e ocupando até o primeiro lugar, com uma fotografia em que apresentou a sua filha ao mundo depois de ter escondido toda a sua gravidez e somou 18 milhões de ‘gostos’.

A lista completa das dez fotografias com mais “likes”:

1- Kylie Jenner, 18 milhões

2 – Justin Bieber, 13,3 milhões

3 – Kylie Jenner, 13 milhões

4 – Ariana Grande, 12,8 milhões

5 – XXXTentacion, 12,8 milhões

6 – Cristiano Ronaldo, 12,3 milhões

7 – Kylie Jenner, 12,2 milhões

8 – Kylie Jenner, 11,8 milhões

9 – Kylie Jenner, 11,3 milhões

10 – Cristiano Ronaldo, 11,3 milhões