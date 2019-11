Cristiano Ronaldo critica o “campo de batatas” luxemburguês

No rescaldo da vitória de Portugal frente ao Luxemburgo, que carimbou a passagem da equipa das quinas à fase final do Euro2020, Cristiano Ronaldo disse que se “sacrificou” pela seleção e lamentou o estado do relvado do Estádio Josy Barthel.

“É sempre importante e um orgulho representar Portugal. A qualificação era o mais importante e estou muito feliz por Portugal ter ganho. Estou muito feliz, é o meu quinto Europeu”, começou por dizer o capitão da seleção nacional, lamentando o estado do relvado.

Não sei como é que seleções deste nível têm relvado desta qualidade, muito mau. Não foi um bom espetáculo mas fizemos o que tínhamos a fazer. O objetivo era passar, estar qualificado. Conseguimos, agora há uma temporada longa para jogar. Favoritos são todos os outros”, acrescentou.