Cristiano Ronaldo bate mais um recorde

Ao ter apontado, aos 90+1′, o precioso 2-2 que evitou a derrota do Manchester United na casa da Atalanta, Cristiano Ronaldo passou a ser o jogador com maior número de golos (8) marcados em tempo de compensação na Champions League.

No encontro da 2.ª jornada, em casa, com o Villarreal, CR7 havia apontado, aos 90+5′, o golo do triunfo sobre os espanhóis, o seu sétimo pessoal na conta, igualando Lionel Messi.

O Manchester United empatou a duas bolas em Itália frente ao Atalanta.

