Cristiano Ronaldo bate mais um recorde

A segunda temporada de Ronaldo da Juventus foi a mais prolífica do avançado português em Turim. No total, apontou 37 golos em 46 pontos e igualou um recorde do emblema italiano.

Desde 1934 que um jogador não apontava tantos golos numa só temporada pela Juventus. Felice Borel, avançado que campeão do mundo pela Itália, foi o autor da proeza, precisando de 38 jogos para chegar a esse registo. Recorde-se que nas duas épocas que leva ao serviço da Juventus, Cristiano Ronaldo marcou 65 golos em 89 jogos.

Contudo, a Juventus do internacional português ficou fora da Liga dos Campeões em benefício do Lyon que tem na baliza o português Anthony Lopes.