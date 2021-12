Cristiano mais uma vez decisivo ultrapassa os 800 golos

O internacional português Cristiano Ronaldo voltou a escrever mais uma página na história do futebol ao ultrapassar os 800 golos na carreira.

CR7 marcou dois golos que garantiram o triunfo do Manchester United na receção ao Arsenal, por 3-2, no fecho da 14.ª jornada da Liga inglesa, com outro luso, Bruno Fernandes a também marcar.

Os “gunners”, com Nuno Tavares a titular, marcaram primeiro, por Emile Smith-Rowe, aos 13 minutos, mas Bruno Fernandes devolveu a igualdade para os da casa, que contaram com mais dois lusos no “onze” – Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot – em cima do intervalo (44).

Já no segundo tempo foi a vez de Cristiano Ronaldo brilhar e aos 52 minutos não só deu a volta ao encontro como fez história ao atingir a marca dos 800 golos na carreira.

