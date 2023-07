Cristiano: liga saudita vai crescer muito em competitividade

O internacional português Cristiano Ronaldo, que alinha no Al Nassr, disse na sexta-feira que espera uma liga saudita “muito competitiva” face à “magnitude” dos jogadores contratados pelas principais equipas do país.

Questionado pelos jornalistas, após a vitória do Al Nassr sobre o Farense (5-1) em jogo particular disputado no Estádio Algarve, em relação ao futuro duelo com o compatriota e técnico português Jorge Jesus, que regressou ao Al Hilal, Ronaldo referiu que esse confronto “não é só com o Jorge Jesus, é com todas as equipas boas que a Arábia Saudita tem”.

“Já tinha dito há seis meses que a liga [saudita] vai crescer este ano. Vai ser uma liga muito competitiva, pela magnitude de jogadores que têm ido para lá, e vai ser interessante”, acrescentou, reforçando que a sua equipa terá de “preparar-se da melhor maneira para fazer uma boa liga”.

O croata Brozovic, agora colega do português no Al Nassr, os franceses Benzema e Kanté e o português Jota no campeão Al-Ittihad e o português Rúben Neves, o sérvio Milinkovic-Savic e o senegalês Koulibaly no Al Hilal de Jesus são algumas das principais novidades na liga asiática.

Afirmando que os jogadores estão “muito felizes” com a nova equipa técnica, liderada por Luís Castro, Cristiano Ronaldo, que esta sexta nem sequer esteve no banco, frisou que o estágio está a correr bem e que espera jogar frente a Celta de Vigo (17 de julho) e Benfica (20), em jogos do Troféu do Algarve.

“No próximo jogo já espero jogar um pouco. Não joguei hoje porque só tinha quatro dias de treino, era muito cedo, mas contra o Celta e o Benfica espero fazer bastantes minutos”, revelou.

Em relação ao interesse do Al Nassr em Otávio, jogador do FC Porto, Cristiano Ronaldo salientou que o internacional português foi apenas mais um dos muitos jogadores ligados aos sauditas.

“Fala-se de muitos jogadores. Eu não falo de ninguém, porque não sou agente de futebol. Fala-se de tantas coisas, que o Cristiano fala com este, que ligam para o Cristiano, mas isso faz parte. O mercado quando está aberto tudo é possível. O Otávio, como mais 10, 15 jogadores de que têm falado desde a época passada que podem integrar o plantel do Al Nassr. Ainda não há novidades. Obviamente que vamos reforçar a equipa, mas não há nomes ainda”, garantiu.