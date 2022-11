Cristiano e Cristianinho juntos na nova campanha da Nike

Cristiano Ronaldo e o Cristianinho participam juntos na nova campanha da Nike, que tem sido um sucesso nas redes sociais.

A marca lançou o “Footballverse”, que reúne no mesmo universo, onde todos os jogadores competem juntos, diferentes estrelas do futebol. A nova campanha da marca vai para além dos limites temporais, visto que junta as figuras do passado, presente e futuro, mais emblemáticas do mundo do futebol-

Alex Morgan, Carli Lloyd, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr., Edgar Davids, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé, Leah Williamson, Phil Foden, Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Sam Kerr, Shane Kluivert e Virgil van Dijk são os nomes dos atletas apresentados na campanha promocional.

Além das estrelas do futebol, o “Footballverse” tem “Weird Science” como trilha sonora, escrita por Danny Elfman e interpretada por Oingo Boingo. A criação ficou a cargo da Wieden e Kennedy.