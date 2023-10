Cristèle Alves Meira sob holofotes da Festa do Cinema Francês

A Festa do Cinema Francês, que começa hoje em Lisboa, vai dedicar um foco à cineasta luso-francesa Cristèle Alves Meira e uma retrospetiva ao realizador Nicolas Philibert, com a presença de ambos.

À 24.ª edição, a Festa do Cinema Francês mantém o propósito de apresentar um panorama da mais recente cinematografia francesa, entre antestreias e filmes inéditos em sala, abrindo a programação em Lisboa, que segue depois por outras nove cidades portuguesas.

Depois de ter ganho a categoria de melhor filme nos Globos de Ouro 2023 com “Alma Viva”, a realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira estará em foco, não só pela longa-metragem, como por uma série de curtas-metragens a incluir na festa.

Maria de Medeiros estará presente para apresentar uma cópia restaurada do filme “Capitães de Abril” (2000), e Nicolas Philibert terá uma retrospetiva na Cinemateca, que inclui o mais recente “Sur l’Adamant”, documentário sobre um centro de dia, em Paris, que acolhe adultos com problemas mentais.

Entre os mais de 70 filmes programados estão “Só nós dois”, de Valérie Donzelli, “Vira-latas”, de Jean-Baptiste Durand – ambos a exibir com a presença dos autores -, “No corpo”, de Cédric Klapisch, e “No verão passado”, de Catherine Breillat.

A Festa do Cinema Francês começa hoje, no cinema São Jorge, com a antestreia de “Jeanne du Barry – A Favorita do Rei”, de Maïwenn, que também abriu em maio passado ano o festival de Cannes.

Na altura, o filme da realizadora francesa gerou polémica, não apenas pela escolha do ator norte-americano Johnny Depp para protagonista, mas também pelo facto de Maïwenn ter cuspido num restaurante sobre o jornalista Edwy Plenel, diretor da publicação Mediapart, que revelou alegações de violação contra o ex-marido da cineasta Luc Besson, entretanto arquivadas por falta de provas.

Depois de Lisboa, a festa vai passar por Almada, Oeiras, Coimbra, Porto, Évora, Beja, Viseu, Faro e Lagos.