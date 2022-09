Criativos procuram-se!

Estão abertas até 11 de setembro as inscrições para a 3ª edição do MTF Labs Aveiro, um evento de prototipagem de inovação que reúne um grupo cuidadosamente selecionado de especialistas. A edição 2022 será dedicada à transformação das formas de vida, que respondam ao Pacto Ecológico através de soluções sustentáveis, inclusivas e belas, correspondendo ao desafio central lançado pela “New European Bauhaus”.

A decorrer entre 11 e 15 de Outubro, no Teatro Aveirense, a iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Aveiro, destina-se a todos aqueles que demonstrem afinidade com música, criatividade e artes, uma mente aberta e ambição em resolver desafios sociais. Trata-se de um evento inclusivo que pretende combinar uma diversidade de ocupações profissionais e de origens culturais, sociais e educacionais diversas, para garantir uma maior riqueza artística e criativa.

Com assinatura Aveiro Tech City, o #MTFLabs Aveiro 2022, que decorre durante cinco dias, arranca com palestras inspiradoras de convidados internacionais e vanguardistas, nas suas respetivas áreas de atuação, seguindo-se a realização do laboratório onde os participantes reúnem ideias e ferramentas de diferentes conceitos, criando novos projetos, abordagens estéticas e colaborações. Os resultados deste processo criativo são apresentados ao público no dia 15 de outubro.

Durante o #MTFLabs, os especialistas convidados trabalham em estreita colaboração com os participantes, favorecendo uma rápida transferência de conhecimento e permitindo assim uma rápida curva de aprendizagem. Nesta abordagem, as tecnologias cedidas pelos parceiros e patrocinadores do Music Tech Fest (MTF) são usadas nas inovações híbridas, potenciando a criação de nichos de mercado inteiramente novos.

O MTF Labs Aveiro apresenta-se, assim, como peça importante no âmbito da candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura em 2027, tendo por objetivo apoiar o desenvolvimento da indústria criativa, potenciando a ligação e projetos de cocriação com a economia local, promovendo em simultâneo a atração e retenção de talento.

MTF: uma comunidade à escala global

Recorde-se que o MTF é uma comunidade global que conta com mais de 7000 inovadores de um vasto espectro de disciplinas e competências. Entre académicos, especialistas sectoriais, cientistas, artistas profissionais, produtores, executivos e comunicadores, entre outras profissões, os participantes daquela comunidade emergem de área tão diversas quanto a medicina, agricultura, industria automóvel, aviação, design de produto, ciências sociais, robótica e IA, composição e performance musical, gestão artística, microcomputação, artesanato, neurociência, ecologia e economia, utilizando a música como uma espécie de “cola social” que os une.

A participação no MTF Labs Aveiro é limitada a 20 participantes, que serão selecionados até dia 30 de setembro. A candidatura pode ser efetuada através do endereço: https://www.aveirotechcity.pt/pt/atividades/mtflabs