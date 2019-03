Crianças portuguesas vão aprender na escola a andar de bicicleta

Aprender a pedalar será, nos próximos anos, obrigatório para as crianças portuguesas a partir do ensino básico.

A estratégia do Governo vai ao encontro da ideia de fazer das crianças força de mudança de comportamentos. José Mendes, Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, recorda o que se passou com a reciclagem para explicar a mais recente aposta, agora no que a mobilidade diz respeito.

“As crianças têm uma capacidade de sensibilização enorme”, disse o governante. A “pedagogia” à boleia dos mais novos, que no caso da mobilidade e ambiente abarca uma quase “alteração de paradigma”, pode ser uma forma de fazer quem está à volta “copiar” comportamentos.

Todos os alunos terão a oportunidade de aprender a pedalar, num processo de formação faseado ao longo dos vários níveis de escolaridade. No 1º ciclo as aulas serão em contexto protegido, nos 2º, 3º ciclos e secundário haverá uma passagem para o espaço público.