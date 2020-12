Crianças na Alemanha vão ter Natal digital mas “à portuguesa”

A primeira Aula Virtual, organizada pela Coordenação do Ensino Português (Cepe) na Alemanha, que decorre na sexta-feira, vai ser dedicada ao “Natal Lusófono” e já conta com mais de 30 crianças inscritas.

“Os alunos irão ter oportunidade de aprender um pouco mais a respeito de tradições lusófonas, a origem e significado do Natal, alargar o seu leque de vocabulário sobre esta época festiva, expressar os seus desejos de Natal, cantar e conviver um pouco em ambiente virtual”, revelou à Lusa Ângela Silvério, docente de apoio pedagógico em Berlim.

O projeto Aula Virtual, que tem a duração de aproximadamente 40 minutos, pretende ser uma aula em ambiente ‘online’ destinada a lusodescendentes (com português como língua de herança) e crianças e jovens que aprendam o português como língua estrangeira.

A Aula Virtual pode incluir a narração de uma história, a apresentação de aspetos culturais e a apresentação de vocabulário relacionado a diferentes temas.

“O projeto surgiu no âmbito da última participação da Cepe Alemanha na Expolíngua de Berlim, feira internacional de línguas e culturas, que se realizou em novembro”, contou Ana Patrícia Santos, docente de apoio pedagógico em Berlim.

“Todos os anos, a Cepe Alemanha ministra um curso para adultos, porém, nesta edição, e uma vez que o evento decorreu ‘online’, foi decidido organizar um curso que se dirigisse ao seu público-alvo, crianças e jovens em idade escolar”, acrescentou.

O interesse demonstrado pelos pais e encarregados de educação foi tanto, sublinharam as duas dinamizadoras do curso, que a Aula Virtual passou a fazer parte do Plano Anual de Atividades da Cepe Alemanha.

Um dos objetivos desta iniciativa é aproximar a Cepe Alemanha a crianças, jovens, pais e encarregados de educação, através das plataformas digitais.

“O facto de, em menos de uma semana, termos mais de 30 inscrições, faz-nos pensar que o balanço é positivo e um projeto que merece ter continuidade”, confessou Ângela Silvério.

A Aula Virtual é uma iniciativa que, a partir de agora, se deverá replicar durante todo o ano letivo, por diferentes professores, em diferentes pontos da Alemanha. A temática fica à escolha do docente.

A primeira acontece na sexta-feira, às 18:00. Num ano em que muitos portugueses a residir na Alemanha não vão passar as festas no país de origem, o “Natal Lusófono” quer levar às crianças, entre os 4 e os 12 anos, as tradições da época.

