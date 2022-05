Criança morre afogada em Esposende

Um menino de quatro anos de nacionalidade belga morreu na noite de terça-feira afogado numa piscina, na localidade de Gandra, em Esposende, adiantou à agência Lusa a GNR.

“Confirma-se o óbito de uma criança de nacionalidade belga que aparentemente terá sido de afogamento”, disse fonte da GNR.

De acordo com as autoridades, o óbito foi declarado no Hospital de Fão, após o pai ter transportado a criança para aquela unidade hospitalar.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 21h00 de terça-feira, acrescentou a GNR.