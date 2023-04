Criança de 11 anos suspeita de matar outra de 10

Um menino de 11 anos é suspeito de ter matado uma menina de 10 anos, na última semana, num lar para crianças na Alemanha.

A rapariga foi encontrada morta no quarto, numa instituição de assistência social para crianças e jovens, em Wunsiedel, na região alemã da Baviera, na terça-feira. As provas recolhidas no local do crime “indicam o envolvimento de um rapaz de 11 anos” que vive no mesmo estabelecimento, disseram a polícia local e os procuradores numa declaração conjunta.

“Uma vez que o rapaz de 11 anos de idade está abaixo da idade de responsabilidade criminal, foi colocado numa instalação segura como medida preventiva”.

O caso surge com a Alemanha ainda a recuperar do choque do homicídio de Luise, de 12 anos, que foi encontrada morta na cidade ocidental de Freudenberg no mês passado, depois de ter sofrido múltiplas facadas. Duas jovens, de 12 e 13 anos, confessaram o homicídio.

Leia mais em Jornal de Notícias.