Criança com autismo esquecida em autocarro durante horas

Um menino de 11 anos, com autismo, adormeceu no banco de trás do autocarro que o levava à escola e ficou esquecido dentro da viatura durante várias horas. Ao acordar, vagueou pela cidade de Leganés, em Espanha, até as autoridades serem alertadas por funcionários de um supermercado.

Paula Aparecida, mãe, conta à imprensa espanhola que deixou Leo no miniautocarro que diariamente o transporta para o Centro de Educação Especial Afonso X o Sábio e que a criança adormeceu, efeito secundário da medicação que toma. Nem condutora nem monitora ou responsáveis do colégio não terão notado a ausência, segundo a progenitora, que apresentou queixa às autoridades.

Aparecida conta que Leo, depois de acordar, ficou desorientado por não saber onde estava e começou a deambular pelas ruas de Leganés durante dois quilómetros. Pelas 14h22, entrou num supermercado para ir à casa de banho. O seu discurso e a sua mochila alertaram uma empregada, que contactou a polícia.

Paula Aparecida garante não ter sido contactada pelas autoridades, como noticia o Cadena Ser.

Está aberta uma investigação.