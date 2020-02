Criadores de “Faz Gostoso” voltam à carga

A dupla No Maka, que produziu o hit “Faz Gostoso” de Blaya, lança na sexta-feira, 06 de fevereiro, um novo single, intitulado “Viver”, que conta com a participação de Sean P.

A dupla formada por Emanuel Oliveira e Duarte Carvalho juntou-se à agência de espetáculos portuguesa Sons em Trânsito.

Os No Maka preparam um act especial que viverá dos hits que criaram, como “Faz Gostoso”, “Nota 100” em colaboração com a estrela angolana Laton, ou “#Sextou” com ILBF e Favela Lacroix, e integrará também uma série de novas propostas que têm alinhadas para os próximos tempos.

Para breve estão previstas colaborações com artistas nigerianos de primeira linha como Vtek & Dumebi, e colaborações no Brasil com Francinne ou Dianna, sempre com o objetivo de alcançar um som inovador e irresistível.

O sucesso internacional de “Faz Gostoso”, que somou mais de 35 milhões de visualizações no YouTube, chamou à atenção de Madonna. A cantora americana interpretou-o no seu mais recente álbum, “Madame X”, recrutando para o tema a brasileira Anitta e levando-o a ultrapassar os 23 milhões de plays só no Spotify.

Também o tema “Nota 100”, lançado em abril de 2019, soma mais de quatro milhões de visualizações no YouTube. Do currículo dos No Maka constam ainda os temas produzidos para Blaya, “Só Love”, lançada em maio de 2019, e que já passou os três milhões de visualizações, e “Eu Avisei”, com mais de seis milhões.

A sonoridade dos No Maka tanto toca nas mais modernas sonoridades latinas como domina as cadências que o afro-pop vai impondo nas pistas mundiais. Exemplo disso é o tema “#Sextou” com ILBF e Favela Lacroix, que chegou ao primeiro lugar no iTunes Portugal no dia de lançamento. Essa façanha foi replicada com “Diferente”, uma colaboração com Califlow e Lennox.