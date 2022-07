Criador de Yu-Gi-Oh encontrado morto

O artista Kazuki Takahashi foi encontrado morto junto à costa de Okinawa, no sul do Japão. Criou a banda desenhada, ou mangá, no fim dos anos 90, que se tornou muito popular pelo mundo.

Aparentemente, a guarda costeira afirma que o artista estava a fazer snorkeling junto à costa. Kazuki Takahashi foi encontrado esta quarta-feira, tendo apenas sido identificado um dia depois.

“Estamos em investigação para descobrir se se trata de um acidente ou de um crime”, assegura a guarda costeira da província japonesa, como refere o Deutsche Welle.

Yu-Gi-Oh esteve em série entre 1996 e 2004. Contava a história de um adolescente tímido que adorava resolver puzzles. A história foi desenvolvida num jogo de cartas mundialmente famoso. Expandiu-se também para uma franquia de séries de anime e filmes.

O artista tinha 60 anos.