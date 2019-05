Criado Núcleo do Partido Socialista em Andorra

O deputado socialista eleito pelo Círculo eleitoral da Europa esteve em Andorra para uma série de encotros com a comunidade lusa, com destaque para a criação do Núcleo do Partido Socialista naquele principado.

“Tive hoje a grande satisfação de formalizar a criação do Núcleo do PS português em Andorra, uma estrutura fundamental para lutar pelos portugueses e lusodescendentes”, afirmou Paulo Pisco, salientando que as prioridades dos socialistas em Andorra serão “o acesso à dupla nacionalidade e ao direito de voto nas eleições locais”.

O coordenador do Núcleo do PS em Andorra será João Luís, “que já vive há mais de vinte anos em Andorra”, diz Paulo Pisco.

Além da criação do núcleo, Paulo Pisco visitou a empresa Nova Constructora, do empresário português José Costa, encontrou-se com a comunidade portuguesa de Pas de la Casa, participou no VII Festival de Folclore Ibérico e no 23º aniversário do Grupo de Folclore Casa de Portugal.