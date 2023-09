Criação de Rede de Câmaras de Comércio mundial prevista para 2024

Está a ser criada uma rede de câmaras de comércio portuguesas a nível global que abrangerá 62 câmaras de todo o mundo. O presidente da Federação Europeia de Câmaras de Comércio e Indústria Portuguesas (CCIFP), Carlos Vinhas Pereira, avançou que esta federação já está a ser constituída em termos jurídicos, tendo previsto o início da sua atividade em 2024.

Na passada sexta-feira, na inauguração da décima edição do Salon du Portugal, em Paris, o presidente da CCIFP, Carlos Vinhas Pereira, avançou em entrevista ao BOM DIA que está neste momento em andamento um projeto para a constituição da Rede de Câmaras de Comércio Portuguesas no Mundo (RCCPM).

Um ano após a criação da Federação das Câmaras do Comércio e da Indústria Portuguesa na Europa (FECCIPE), este é o passo seguinte no projeto de interligar os representantes da comunidade empresarial portuguesa pelo mundo que, segundo o presidente, ”agora já quase não é projeto“ pois a federação “já está constituída em termos jurídicos”.

Tendo previsto reunir 62 câmaras de comércio de todo o mundo, a RCCPM está a ser fundada com o objetivo de “criar sinergias entre as câmaras e constituir a maior rede de empresas fora de Portugal”, com início de atividade previsto para 2024.

Ainda em entrevista, Carlos Vinhas Pereira avançou que a próxima reunião da Federação das Câmaras do Comércio e da Indústria Portuguesa na Europa (FECCIPE) acontecerá no dia 13 de novembro, na capital francesa.

Nesta reunião, que será uma Assembleia Geral, vão estar presentes as dez câmaras que por enquanto fazem parte da FECCIPE. Porém, o presidente diz que há planos de “tentar reunir o conjunto das câmaras de comércio portuguesas da Europa, aquelas que estiverem na CEE”.

O objetivo desta reunião será “fazer o ponto para 2024” e debater sobre a “organização desta FECIP, ver quem vão ser os parceiros, e podermos programar as ações de 2024”.

A reunião era para ter ocorrido esta segunda-feira em Lisboa mas, de acordo com o presidente, esta foi adiada “por razões logísticas” para novembro.