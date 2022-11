Cremilda Medina este sábado em Roterdão

A sala Sunrise, em Roterdão, nos Países Baixos, vai receber Cremilda Medina este sábado, dia 12 de novembro, para um concerto.

Cremilda Medina, faz parte da nova geração da música popular de Cabo Verde, tendo já sido distinguida com prémios nacionais e internacionais, entre os quais se destaca o Award de “World Music” nos Estados Unidos da América.

Cremilda, que faz da morna a sua bandeira, é natural da cidade do Mindelo, ilha de São Vicente e têm-se destacado como uma das mais belas vozes da atualidade de Cabo Verde.

Com uma personalidade marcante, dona de uma “voz com ecos de sonho antigo”, Cremilda, tem tido uma carreira assente na tradição, na valorização e divulgação da morna, estilo musical com que mais se identifica, e que melhor retrata a essência e o ser do povo de Cabo Verde.

Após ter participado em Junho como artista convidada na primeira edição do TMC Internacional, um projeto que valoriza e promove a descoberta de novos artistas na música Cabo Verdiana, Cremilda Medina regressa a Rotterdam, desta vez para um concerto completo, que conta também com alguns artistas convidados.

Subirão ao palco Kim Petite com música moderna jazzy, Maysa Pinheiro com o primeiro single “Ilha de Las Mayeas”e o consagrado Jovino dos Santos diretamente de Paris. DJ Dilly animará também a noite que se prevê seja repleta de sentimentos e de muita “sabura” ao som da musicalidade Cabo Verdiana.

Enquanto prepara o seu novo álbum, Cremilda Medina leva ao “país das tulipas” as sonoridades do seu primeiro álbum “Folclore”, onde não vão faltar temas como “Raio de Sol”, “Sonho dum Criola” ou “Nha Juquina” para aquecer uma noite que contará também com temas que farão parte do seu novo álbum, como é o caso de “Amá Sem Mêde”. Cremilda será acompanhada por Nando Andrade, Paulo Bouwman, Frans Silva, João Ortet e Walter Matos.

“Estou ansiosa por estar junto da comunidade Cabo Verdiana em Rotterdam, pois desde sempre têm demostrado um grande carinho por mim e pelo meu trabalho, o que eu agradeço de coração”, refere Cremilda Medina. “Este concerto vai ser como uma forma de agradecimento por tudo o que me têm proporcionado”.

Por onde tem passado, Cremilda tem conquistado o seu público, não só pela forma como interpreta as suas músicas, mas também pela sua postura e entrega em palco, com concertos intimistas, onde apresenta sempre um repertório com um grande respeito pela música tradicional e popular do seu país.

Com uma produção de “Pimm’s Paris” e “Letra das Ilhas”, este será mais um grande espetáculo a acontecer em Rotterdam junto da comunidade Cabo Verdiana.Os bilhetes já estão à venda em https://fienta.com/nl/cremilda-medina-roterdao-12nov-22