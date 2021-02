Credo dos Apaixonados – Versão

Creio em uma só mulher

Bela e muito amorosa

Criadora do maior requinte

De toda a felicidade, calculada e incalculada

Creio em uma só mulher, bela

Mafalda filha unigénita dos seus pais

Nascida deles no dia mais belo

Mulher verdadeira, mulher bela

Gerada e bem criada

Consubstancial a mim

Por ela todas as coisas eu fiz

Por nós dois

E para a nossa salvação

Veio ao mundo

E encarnou o mais belo corpo

No seio da sua mãe

E se fez mulher…

Logo por mim foi adorada

Sob o meu amor e a sua beleza

Era bela, bonita e elegante

Por isso aos primeiros tempos fugiu de mim

Conforme o seu desejo

Foi para longe

Onde está com o matula que quer

Mas de novo há-de vir

Para a mim se unir

E para sermos felizes

E o nosso amor

Não terá fim

Creio na Mafalda, mulher que dá a felicidade…

Creio nela só, que dá loucura.

Professo a um só casamento

Para remissão do sofrimento

E a “nossa” vida

Ao mundo há-de vir…

Assim seja. (Ámen)

Mário Adão Magalhães

13/11/1983

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico)