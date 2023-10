Crawley, Brighton e Londres: próximas paragens de Paulo Pisco

O deputado Paulo Pisco, eleito pelo círculo da Europa, vai passar os próximos dias junto das comunidades portuguesas residentes no Reino Unido.

De acordo com a sua agenda, o primeiro compromisso inicial está marcado para as 9h00 de Sábado em Crawley, onde se encontrará com representantes da comunidade lusa e onde visitará diversos estabelecimentos comerciais geridos por emigrantes. Ainda no mesmo dia, mas pelas 14h00, Paulo Pisco estará com a nova direção do Centro Comunitário Português e com o conselheiro António Cunha.

No dia seguinte, o dia do deputado começa às 11h00 em Brighton. Aqui, Paulo Pisco visitará também estabelecimentos comerciais portugueses.

Na segunda-feira, o derradeiro dia desta deslocação, haverá um encontro com o membro do gabinete do Mayor de Londres, José Pedro Reis, pelas 12h00. Três horas depois, seguirá para o consulado luso, onde se reunirá com o cônsul-geral Luís Leandro Silva e com os respetivos funcionários consulares.