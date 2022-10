Cravinho viaja para fortalecer laços entre Portugal e América do Sul

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, viaja esta semana para a América do Sul com a missão de estreitar relações com a Argentina e com o Chile.

De acordo com um comunicado enviado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros ao BOM DIA, Gomes Cravinho participa esta quinta-feira, em Buenos Aires, na reunião da UE-CELAC – reunião que junta chefes da diplomacia da União Europeia e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.

O objetivo deste encontro, sob presidência argentina, é renovar a sua parceria estratégica, baseada em vínculos históricos e culturais, no sentido de reforçar o diálogo birregional.

A deslocação do Ministro João Gomes Cravinho inicia-se na quarta-feira, com destaque para a reunião com o homólogo argentino, Santiago Cafiero, cujo objetivo é reforçar ainda mais os laços da relação bilateral Portugal-Argentina. O MNE estará ainda, neste dia, em contacto com empresários portugueses com negócios naquele país.

Já na sexta-feira, o MNE reúne-se com a homóloga chilena, Antonia Urrejola, um encontro que servirá para aproximar os dois países, no âmbito bilateral e multilateral, e debater os grandes temas da agenda internacional.

O Ministro João Gomes Cravinho visita ainda a Universidade de Santiago do Chile e o Instituto Camões, e manterá contacto com empresários portugueses naquele país latino-americano.