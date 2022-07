Cravinho salienta potencial do Peru para empresas portuguesas

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, salientou esta quinta-feira o “potencial de crescimento muito grande” identificado pelas empresas portuguesas no Peru, bem como “pontos de convergência” com as autoridades peruanas.

Numa visita a Lima, o chefe da diplomacia portuguesa foi recebido, na quinta-feira, pelo Presidente peruano Pedro Castillo, que mostrou interesse nas relações bilaterais entre o seu país e Portugal, disse à Lusa Gomes Cravinho.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português vai ainda reunir com o seu homólogo peruano, César Landa, nas próximas horas, num encontro que vai ser dominado por questões económicas.

“Temos aqui 15 empresas bem instaladas na economia peruana. A Mota & Engil, por exemplo, está aqui há três décadas e tem uma carteira de encomendas muito expressiva. Mas há outras. E todas elas dizem que o potencial de crescimento é muito grande”, assegurou Gomes Cravinho.

Mas a dimensão política será também abordada entre as diplomacias dos dois países durante esta visita.

“Há vários pontos de convergência, como a condenação da invasão russa da Ucrânia. Temos também temas em comum para abordar no âmbito da nossa participação na conferência Ibero-Americana”, concluiu o ministro.

Cravinho, que participou na abertura da Feira do Livro de Lima, onde Portugal é convidado de honra, sublinhou ainda o “grande interesse” dos peruanos pela literatura portuguesa.

“A inauguração da Feira foi um momento de êxito e de manifestação de grande interesse do público peruano pela literatura portuguesa e pelos autores portugueses, vários dos quais estarão aqui nos próximos dias”, disse à Lusa Gomes Cravinho, na feira em que o tema da participação lusa se centra em José Saramago, que será homenageado ao longo do certame.

Doze autores de língua portuguesa, ou associados à sua divulgação, entre os quais Afonso Cruz, David Machado, Jerónimo Pizarro, José Luís Peixoto e Margarida Vale de Gato, constituem a comitiva portuguesa, aos quais se juntam o cineasta António-Pedro Vasconcelos e os músicos Marta Pereira da Costa e Pedro Jóia.