Cravinho no Brasil para preparar cimeira bilateral

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, desloca-se a Brasília na próxima quinta-feira para uma visita oficial que servirá principalmente para organizar os preparativos da cimeira luso-brasileira, disse à Lusa fonte diplomática.

De acordo com uma nota da diplomacia brasileira, João Gomes Cravinho encontrar-se-á com o seu homólogo brasileiro, Mauro Vieira, no Palácio Itamaraty, em Brasília.

A visita servirá para preparar a viagem do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, a Portugal, de 22 a 25 de abril, para encontros com o primeiro-ministro português, António costa, e com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Ainda assim, a visita de João Gomes Cravinho a Brasília servirá principalmente, disse à Lusa fonte diplomática, para que as diplomacias dos dois países tratem dos preparativos da cimeira luso-brasileira que acontecerá também em Portugal no final de abril.

“Foi marcado já o que vai ser o encontro em Portugal, de 22 a 25 de abril, com a cimeira entre o Presidente Lula e o primeiro-ministro português e a visita de Estado, a meu convite, que culmina na participação na cerimónia do 25 de Abril”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, em 30 de dezembro de 2022, em Brasília, dois dias antes da tomada de posse de Lula da Silva como Presidente do Brasil.

O Presidente português acrescentou que nessa ocasião deverá também ser feita “finalmente a entrega” do Prémio Camões, “há muito tempo para ser entregue a três premiados ao longo dos últimos anos”, um dos quais é o cantor brasileiro Chico Buarque.

A anterior cimeira luso-brasileira realizou-se em 2016, na altura, entre o primeiro-ministro, António Costa, e o então Presidente do Brasil, Michel Temer.

As relações políticas e diplomáticas entre os dois países, que arrefeceram durante o mandato de quatro anos de Jair Bolsonaro como chefe de Estado brasileiro, voltaram a atingir patamares elevados com a vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais de outubro.

Num ato singular, o próprio António Costa, durante a campanha eleitoral brasileira, demonstrou o seu apoio, enquanto líder do Partido Socialista, a Lula da Silva.

Marcelo Rebelo de Sousa foi mesmo o primeiro chefe de Estado a parabenizar Lula da Silva pela sua vitória contra Jair Bolsonaro.

Lula da Silva, ainda antes de se tornar oficialmente Presidente brasileiro, esteve em Lisboa em 18 e 19 de novembro, após participar na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), em Sharm el-Sheikh, no Egito.

Nessa altura foi praticamente recebido com honras de Estado tendo mesmo participado em reuniões com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa.