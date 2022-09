Cravinho celebra 500 anos da Circum-Navegação em Sevilha

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, estará em Espanha esta quinta-feira para participar na jornada comemorativa das celebrações da Circum-Navegação, em Sevilha, por ocasião dos 500 anos da chegada da tripulação que concluiu a viagem.

De acordo com comunicado do MNE enviado ao BOM DIA, trata-se de uma jornada organizada pelas autoridades espanholas para a qual o chefe da diplomacia portuguesa foi convidado, estando presente em diversos momentos do programa, designadamente ao lado do seu homólogo, José Manuel Albares, ou do Rei de Espanha, Filipe VI.

Destaques da agenda:

16h00 – Sessão de apresentação do Livro “Espanha e Portugal na Globalização”, que resulta da colaboração entre o Real Instituto Elcano e o Centro de Estudos Internacionais do ISCTE/Universidade de Lisboa.

17h20 – Declarações à comunicação social conjuntas do Ministro dos Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação, José Manuel Albares, e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

21h00 – Ato institucional para assinalar o “V Centenário da chegada a Sevilha da expedição da I Volta ao Mundo”, com intervenção do Rei de Espanha.

As Comemorações do V Centenário da Viagem de Circum-Navegação decorrem desde 2019, tendo Portugal e Espanha constituído estruturas de missão próprias, as quais desenvolveram já centenas de atividades.