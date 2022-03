Craque português com um pé no Liverpool

A imprensa britânica fez saber esta semana que o Liverpool, comandado por Klopp, já tem um princípio de acordo com o Fulham para não deixar fugir o português Fábio Carvalho.

De acordo com o Football Insider, o médio-centro de apenas 19 anos fará parte do plantel do atual segundo classificado da Premier League na próxima temporada, e até já poderá ir tarde, uma vez que ambos os clubes tiveram a sua transferência acertada no último verão, por cerca de 10 milhões de euros, mas o negócio acabou por cair devido a atrasos burocráticos.

Fábio Carvalho, que além da equipa de Marco Silva também representa os sub-21 portugueses, dividiu a sua formação entre as escolinhas do Benfica, do Balham e do Fulham.

Esta temporada já leva oito golos e seis assistências pelo principal favorito à vitória no Championship.

A confirmar-se a transferência, os valores devem ser substancialmente reduzidos, uma vez que Carvalho termina contrato com o Fulham dentro de meses.

#portugalpositivo