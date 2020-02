CR7 reencontra ‘primeiro amor’

O futebolista português Cristiano Ronaldo conta 30 jogos nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol e 23 golos, o primeiro dos quais face aos franceses do Lyon, equipa que reencontra quarta-feira ao serviço da Juventus.

Nas últimas 16 temporadas, o ‘capitão’ da seleção lusa só falhou os ‘oitavos’ há 14 anos, em 2005/06, e por causa do Benfica, que afastou o Manchester United com um triunfo por 2-1 na Luz, selado por Geovanni e Beto. Ronaldo não reagiu nada bem.

De resto, Cristiano Ronaldo esteve em todos os jogos dos ‘oitavos’ desde 2003/04, ao serviço de Manchester United, Real Madrid e Juventus, somando 12 apuramentos e escassas três eliminações, a última em 2009/10, perante precisamente o Lyon.

Na época de estreia pelo Real Madrid, e envergando o ‘9’, o internacional luso marcou no Santiago Bernabéu, aos seis minutos do jogo da segunda ‘mão’, anulando o 0-1 de Lyon, mas, aos 75, Pjanic, agora seu companheiro de equipa na ‘Juve’ apontou o 1-1.

Foi o segundo de três confrontos de Ronaldo com o Lyon em quatro anos, sendo que os outros dois foram favoráveis aos conjuntos em que alinhava o jogador português, o Manchester United, em 2007/08, e o Real Madrid, em 2010/11.

Em 2007/08, os ‘red devils’ empataram 1-1 em França e venceram por 1-0 em casa, em 04 de março de 2008, dia em que Cristiano Ronaldo se estreou a marcar nos ‘oitavos’, ao oitavo encontro, com um tento aos 41 minutos. Rumo ao seu primeiro ‘caneco’.

Na temporada 2010/11, o Real Madrid ‘vingou-se’ da eliminação do ano anterior face aos gauleses, ao empatar 1-1 fora e vencer em casa por 3-0, com Ronaldo a sair aos 74 minutos, em ‘branco’. Face ao Lyon, marcou dois golos, em seis encontros.

Ronaldo estreou-se nos ‘oitavos’ em 2003/04, face ao FC Porto, e pouco jogou, limitando-se a 14 minutos no Dragão e oito em Old Trafford, onde entrou aos 75 e saiu, lesionado, aos 83, substituído pelo atual técnico do United, Ole Gunnar Solkjaer.

O Manchester United, prejudicado na segunda mão por um golo mal invalidado a Paul Scholes, que seria o 2-0 em ‘cima’ do intervalo, acabou eliminado, como na época seguinte, então sem ‘espinhas’, pelo AC Milan, com duas derrotas por 1-0.

A primeira vez que Ronaldo ultrapassou os ‘oitavos’ aconteceu em 2006/07, face ao ‘modesto’ Lille (dois triunfos por 1-0), seguindo-se sucessos face ao Lyon e ao Inter Milão, em 2008/09, com 0-0 fora e 2-0 em Old Trafford, onde Ronaldo marcou, na última época pelos ‘red devils’. Perderia a final com Messi.

Os dois primeiros embates pelo Real Madrid nos ‘oitavos’ foram com o Lyon e o segundo iniciou uma série, ainda em vigor, de nove apuramentos consecutivos, quase todos marcados pela veia goleadora do internacional luso.

Em 2011/12, a vítima foi o CSKA Moscovo, com o português a marcar na Rússia (1-1) e a ‘bisar’ no Bernabéu (4-1), e, em 2012/13, reencontrou-se e ajudou a eliminar o United, com um tento em Espanha (1-1) e outro em Inglaterra (2-1).

O Schalke 04 foi o ‘freguês’ das duas temporadas seguintes e Ronaldo marcou nos quatro jogos, num total sete golos, para, em 2015/16, também faturar duas vezes frente à Roma, aumentando para 10 o número de jogos consecutivos com golos nos ‘oitavos’.

O ‘7’ luso ficou, depois, em ‘branco’ face ao Nápoles, em 2016/17 (dois triunfos por 3-1), mas, em 2017/18, na despedida pelo Real, voltou a deixar a sua marca, com três golos face ao Paris Saint-Germain (dois no 3-1 em casa e um no 2-1 em França).

Na época passada, a primeira pela Juventus, Ronaldo ‘falhou’ no regresso a Madrid, onde os italianos perderam por 2-0, mas resolveu em Turim, com um ‘hat-trick’, concluído com a grande penalidade que decidiu a eliminatória, aos 86 minutos.

Em 2019/20, o internacional português conta dois golos, em seis encontros na ‘Champions’, para um total de 128 tentos, sendo o melhor marcador, 14 à frente de Lionel Messi, e 168 jogos, só batido pelos 176 do guarda-redes espanhol Iker Casillas.

O encontro entre Lyon e Juventus, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, realiza-se na quarta-feira, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em França.