CR7 não para de faturar

O futebolista Cristiano Ronaldo voltou a marcar para a Juventus na International Champions Cup (ICC), em jogo disputado em Nanjing (China) que a equipa de Turim empatou com o Inter de Milão, mas venceu nas grandes penalidades.

Depois de ter perdido na estreia na competição, frente aos ingleses do Tottenham, por 3-2, a ‘Juve’ voltou a ter João Cancelo e Cristiano Ronaldo como titulares diante do Inter, com o técnico Maurizio Sarri a manter os dois jogadores em campo até final.

À semelhança do primeiro jogo, Cristiano Ronaldo marcou, restabelecendo o empate 1-1 aos 68 minutos, na marcação de um livre em que a bola ainda desviou na barreira, depois de o Inter se ter colocado em vantagem, com um autogolo do reforço De Ligt, aos 10.

Nos penáltis, valeu à equipa de Turim o guarda-redes veterano Gianluigi Buffon, de 41 anos, de regresso à ‘vecchia signora’, depois de uma época no Paris Saint-Germain, que defendeu três dos pontapés do Inter.

Na ‘Juve’, Cristiano Ronaldo e Cancelo concretizaram as respetivas grandes penalidades e no Inter João Mário, que entrou aos 78 minutos, também teve êxito.

A Juventus ainda defrontará no último jogo da ICC o Atlético de Madrid, no qual alinha o avançado português João Félix, enquanto o Inter encontrará o Tottenham.

O Benfica é o clube português que participa na competição.

Vejo o resumo da partida entre Inter e Juventus: