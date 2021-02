CR7 é o melhor marcador da Serie A

Um ‘bis’ de Cristiano Ronaldo, que regressou ao comando dos marcadores, lançou esta segunda-feira a Juventus para um tranquilo triunfo por 3-0 na receção ao lanterna-vermelha Crotone, no fecho da 23.ª jornada do campeonato italiano de futebol.

O capitão da seleção lusa marcou os dois golos de cabeça, na parte final da primeira parte, o primeiro aos 38 minutos, servido pelo brasileiro Alex Sandro, e o segundo já nos descontos, aos 45+1, assistido pelo galês Aaron Ramsey.

Com os pés, Ronaldo não esteve tão inspirado e, na segunda parte, falhou uma série de oportunidades para chegar ao ‘hat-trick’, mas, ainda assim, e com os dois tentos, passou a somar 18 na prova, ultrapassando os 17 do belga Lukaku (Inter).

O terceiro golo da ‘Juve’ foi da autoria do norte-americano Weston McKennie, que marcou aos 66 minutos, na sequência de um pontapé de canto.

Na ressaca do desaire por 2-1 no Dragão, com o FC Porto, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o ‘onze’ de Andrea Pirlo saltou para o terceiro lugar da Serie A, à frente de Roma, Atalanta e Lazio.

Ainda com um jogo em atraso, a formação eneacampeã transalpina em título passou a somar 45 pontos, seguindo a quatro do AC Milan, segundo classificado, e a oito do líder Inter, que no fim de semana venceu categoricamente o dérbi de Milão (3-0).

Na próxima ronda, a 24.ª, a Juventus desloca-se ao campo do Verona, sendo que a receção ao FC Porto, para a segunda mão dos oitavos de final da ‘Champions’, está agendada para 09 de março.

Quanto ao Crotone, continua no último lugar da Serie A, com apenas 12 pontos e a pior defesa (55 golos sofridos).

