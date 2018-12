Cristiano Ronaldo insurgiu-se, esta quinta-feira, contra os cânticos racistas dirigidos por adeptos do Inter a Koulibaly, da rival Nápoles.

“No Mundo e no futebol desejo sempre educação e respeito. Não ao racismo ou a qualquer ofensa e discriminação”, escreveu no Instagram o craque português, na legenda de uma foto em que surge ao lado do atleta franco-senegalês.

